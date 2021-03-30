رئيس قناة السويس: تعويم السفينة بعد 6 أيام فقط رد لحق الشعب المصري (فيديو)



وتابع: "الرئيس السيسي قالي في بداية الأزمة سمعة البلد أمانة في رقبتكم.. واليوم شكر العاملين وقالهم العالم كله بيتكلم عليكم وعلى قدرتكم".



وأوضح أن الرئيس تحدث عن الكثير من المشروعات التي تجري وأشار إلى الموانئ التي تم بدء العمل على تطويرها، لافتًا إلى أن هناك ربط للبحرين بموانئ الجيل الرابع الذكية، والتي ستعمل على اجتذاب السفن للمرور بقناة السويس، وهذا يفتح مجال للاستثمار.







أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن تعويم السفينة بعد 6 أيام من محاولات العاملين بالقناة رد لحق الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر اليوم لمقر هيئة قناة السويس ووجه الشكر للعاملين بالهيئة لأنه كان متابع الموضوع بشكل كبير.وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرئيس كان يتابع بشكل يومي بل بأكثر من مرة في اليوم الواحد، للاطمئنان على عودة الملاحة بالقناة مرة أخرى.