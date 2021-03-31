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دار الإفتاء: شرب البيرة حرام شرعا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:26 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمود الجلاد
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قالت دار الإفتاء، إنه يحرم شرعًا تناول كل ما يسكر عقل الإنسان ويغيِّبه عن وعيه؛ يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 91].

وأضافت الدار عبر الفيسبوك، أن الخمر يشمل جميع المسكرات باختلاف مصدرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» رواه مسلم.

وأكملت: وسواء حصل السكر بشرب القليل منه أو الكثير؛ فـ"ما أسكر كثيره فقليله حرام"؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» رواه أبو داود. وعلى ذلك: فالبيرة المأخوذة من الشعير ونحوه يحرم تناولها؛ لأنها تؤدي إلى السُكْر.

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