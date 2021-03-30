وزير الاتصالات: السعودية بالترتيب الثاني بعد اليابان في الـ5G









قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة المهندس عبدالله بن عامر السواحة، إنَّنا قدمنا حزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات بـ10 مليارات ريال.





وتابع: أنَّ التركيز اليوم على التحول الرقمي وإنترنت الأشياء، وقد أصبحنا في المرتبة الثانية بعد اليابان في تقنية الـ « 5 جي»، قائلا: إنَّ شركاؤنا في القطاع الخاص كانوا دائما يطالبون سابقا بحزمات تحفيز وهناك ضرورة تعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.





إلى ذلك دشن الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، اليوم الثلاثاء، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.





وأكد ولي العهد (خلال تدشينه برنامج شريك، عبر اجتماع افتراضي برئاسته، ومشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى بالمملكة)، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعدّ من الأولويات الوطنية للمملكة؛ لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيسًا، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.



