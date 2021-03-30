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انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: بلال أحمد
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انتهى منذ قليل عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل، والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية.

وحرص عدد من نجوم الفن والرياضة على حضور العزاء ومنهم إيهاب فهمي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وأحمد جعفر لاعب نادي الزمالك السابق والفنان محمد رياض.

وكان المخرج هاني إسماعيل، قد توفي مساء أمس الجمعة، نتيجة إصابته بسكتة قلبية، وأعلن خبر الوفاة الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك".
وكتب عادل: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، ‫رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)
انتهاء عزاء المخرج الراحل هاني إسماعيل (صور)

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