خاص.. آية عبد الرؤوف تستعد لطرح كليبها الجديد "الساعة أربعة" الخميس المقبل

كشفت المطربة الشابة آية عبد الرؤوف، عن تفاصيل كليبها الجديد، الذى من المقرر عرضه يوم الخميس المقبل.







وقالت آية عبد الرؤوف فى تصريح خاص ل"الفجر الفني"، "كليب "الساعة أربعة"، تجربة جديدة ومختلفة علي، ومبسوطة جدا بها".



وتابعت"وهو من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، وكلمات أحمد حسن راؤول لحن أحمد زعيم توزيع وسام عبد المنعم إخراج المخرجه اللبنانية رودينا حاطوم".





وكانت آية عبد الرؤوف قد طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "بيت يجمعنا"، من كلمات محمد جابر، وألحان آية عبد الرؤوف وتعد هذه أول تجربة لها فى التلحين، وتوزيع أنور عمرو.