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إسرائيل: طفرة كورونا المعلن عنها اليوم رصدناها قبل 8 أشهر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن طفرة كورونا الجديدة المعلن عنها في إسرائيل اليوم، رصدت في البلاد منذ 8 أشهر.

 

وأوضحت الوزارة أنه "تم الإعلان اليوم عن وجود هذه الطفرة بعد أن أكمل المختبر المركزي للفيروسات بمركز شيبا الطبي دراسته حول الموضوع"، مشيرة إلى أن 181 شخصا أصيبوا بـ"الطفرة الإسرائيلية".

 

وقالت الوزارة إن "هذه الطفرة ليست منتشرة وليس لها أهمية إكلينيكية أو وبائية، ولا تسبب عدوى واسعة النطاق أو مرضا خطيرا أو تأثيرا على فعالية اللقاح".

 

وأعلنت قناة "12" العبرية اكتشاف طفرة جديدة من كورونا "تطورت في إسرائيل"، لافتة إلى أنه تم تسجيل مئات الإصابات بهذه الطفرة من الفيروس، وأنه يجري البحث في مدى تأثيرها.

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