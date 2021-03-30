انفوجراف انفوجراف Advertisements أبرز رسائل الأمير محمد بن سلمان بشأن برنامج "شريك" الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:49 م Advertisements أبرز رسائل الأمير محمد بن سلمان بشأن برنامج "شريك" أخبار تهمك عاجل.. بيان ناري من نادي الزمالك منذ أقل من ساعتين رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة منذ حوالي 15 ساعة نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي منذ أقل من ساعتين فرجاني ساسي يفاجئ الزمالك بقرار مثير منذ ساعتين و 28 دقيقة عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان منذ حوالي 3 ساعات عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان منذ حوالي 3 ساعات برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات منذ حوالي 4 ساعات موسيماني يصدم كهربا من جديد منذ أقل من ساعة خبير يكشف السبب الحقيقي لبناء سد النهضة (فيديو) منذ ساعتين الشهيد الــ(422).. "الأطباء" تنعي استشاري باطنة بالهيئة الطبية بالسكة الحديد منذ حوالي 6 ساعات إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية" منذ أقل من نصف ساعة أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل منذ حوالي 7 ساعات وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا منذ يوم "الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور) منذ ساعة و 24 دقيقة بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني منذ أقل من نصف ساعة عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي منذ حوالي 14 ساعة Advertisements