Advertisements

خبير الملاحة الدولية: تعويم السفينة الجانحة بأيادي مصرية "معجزة"..وخروجها سليمة نجاح كبير

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
وجه عمرو الشافعي خبير الملاحة الدولي، الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس على جهودهم في تعويم السفينة الجانحة، واصفًا ما حدث بالمعجزة.

وقال "الشافعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن إغلاق القناة تسبب في ارتفاع أسعار البترول واغلب الدول بدأت تعمل خطة بديلة وهذا خير رد على بعض المشككين في أهمية القناة.

وأضاف أن أكثر الأشياء المفرحة في تعويم السفينة أنه تم بأيادي مصرية دون الحاجة إلى أي مساعدة وهذا يحسب للقيادة المصرية، مستطردًا "أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن السفينة تطلع من هذا الجنوح سليمة والحاويات كلها في حالة سليمة وهذا في حد ذاته نجاح كبير للجهود المصرية منذ بداية الأزمة".



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعويم السفينة الملاحة الدولية السفينة الجانحة

أخبار تهمك

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ أقل من ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ أقل من نصف ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ ساعة و 25 دقيقة

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مسئول سابق بقناة السويس يكشف عن موعد تعويم السفينة الجانحة

"والله وعملوها الرجالة".. كيف أشاد العرب بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس؟

ماذا قال السيسي والمسؤولين بعد إنهاء أزمة السفينة الجانحة؟

بأيادٍ مصرية خالصة.. أبطال تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

"المصريين الأحرار": تعويم السفينة الجانحة يعكس قوة مصر وعزيمة رجالها

أسامة ربيع يكشف حقيقة تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال الحفر حول السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

11:29 م

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان