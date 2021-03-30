خبير الملاحة الدولية: تعويم السفينة الجانحة بأيادي مصرية "معجزة"..وخروجها سليمة نجاح كبير

وجه عمرو الشافعي خبير الملاحة الدولي، الشكر للعاملين بهيئة قناة السويس على جهودهم في تعويم السفينة الجانحة، واصفًا ما حدث بالمعجزة.



وقال "الشافعي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن إغلاق القناة تسبب في ارتفاع أسعار البترول واغلب الدول بدأت تعمل خطة بديلة وهذا خير رد على بعض المشككين في أهمية القناة.



وأضاف أن أكثر الأشياء المفرحة في تعويم السفينة أنه تم بأيادي مصرية دون الحاجة إلى أي مساعدة وهذا يحسب للقيادة المصرية، مستطردًا "أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن السفينة تطلع من هذا الجنوح سليمة والحاويات كلها في حالة سليمة وهذا في حد ذاته نجاح كبير للجهود المصرية منذ بداية الأزمة".







