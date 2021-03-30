الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اليوم، إن هناك أعراضا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا.



وتستعرض "الفجر"، الأعراض الجديدة كالآتي:



_ التهاب شديد بغشاء العين



_ انتشار طفح جلدي



_ تأثر حاسة السمع



_ حدوث ألم وخفقان



_ تعب وألم شديد بالجسد



_ صداع

