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داعمة المحروسة.. سلطنة عُمان تتضامن رسميًا مع مصر في أزمة سد النهضة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعربت سلطنة عُمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع جمهورية مصر العربية، وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.

 

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد وجه تحذيرًا قويًا، بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أنه لا يجرؤ أحد على أخذ نقطة مياه واحدة من مصر، مشيرًا إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة إذا حدث الأمر.

 

وقال السيسي اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي: «كل يوم كبار المسؤولين في العالم بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادون، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع»، مضيفًا: «إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء سد النهضة».

 

وتابع: «إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هددنا، حوارنا دائما رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس به والمساس به خط أحمر».

 

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الكلمات المفتاحية

مصر سلطنة عمان سد النهضة

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