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الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقر مسؤولو نادي الزمالك، على تجميد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حال خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ويحتاج إلى الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، مع خسارة الفريق الجزائري من الترجي من أجل التأهل إلى الدور المقبل من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء قرار اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، بعدما علموا بعقد اللاعب ووالده جلسة مع مسؤولي الأهلي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى ظهوره بشكل متواضع بعد رفض احترافه في الدوري الإماراتي.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجهيز أيمن حفني بشكل مميز ليكون بديل زيزو في مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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