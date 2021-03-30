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منتخب بلجيكا يسحق بيلاروسيا 8-0 في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق منتخب بلجيكا فوزًا كاسحًا على ضيفه منتخب بيلاروسيا 8 - صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتقدم المنتخب البلجيكي عن طريق ميشي باتشواي في الدقيقة 14، قبل أن يعزز هانز فاناكن تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 17، فيما أضاف ليونارد تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق سجل جيريمي دوكو الهدف الرابع، قبل أن يسجل دينيس برايت الهدف الخامس في الدقيقة 49، فيما أضاف كريستيان بينتيكي الهدف السادس في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 75 عاد تروسارد ليسجل الهدف الثاني له والسابع لفريقه، قبل أن يختتم فاناكن مهرجان الأهداف بالهدف الثامن في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع(قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب ويلز على ضيفه منتخب جمهورية التشيك 1 - صفر.

وسجل دانييل جيمس هدف المباراة الوحيد للمنتخب الويلزي في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة تعرض باتريك تشيك لاعب منتخب التشيك للطرد في الدقيقة 48، وهو المصير ذاته الذي تعرض له كونور روبرتس لاعب ويلز في الدقيقة 77.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل لمركز الثالث، فيما يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

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