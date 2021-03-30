مميش: "العالم كله لف حوالين نفسه لما قناة السويس اتقفلت"



قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن حادث جنوح السفينة بالقناة بمثابة رسالة للعالم حول أهمية المجرى الملاحي المصري، متابعا: "العالم كله لف حوالين نفسه لما القناة اتقفلت يومين تلاتة".



أضاف مميش، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس"، أن "الحادث أظهر كمان قدرة رجال قناة السويس على عمليات الإنقاذ الكبرى، وأثبت القناة ورجالها كفاءة كبيرة".



واصل: "عدد مرور السفن بالقناة سيزيد إن شاء الله، والعائد أيضا سيزيد، ونثمن هذا العمل الذي أعطى العاملون بالقناة دفعة معنوية كبيرة.. القناة هي حياتي، وخبرتي كلها، أنا دخلت القوات البحرية وأنا عندي 17 سنة، وخرجت منها وأنا 64 سنة".



