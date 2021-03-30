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"شعيشع": عملية تعويم السفينة الجانحة كانت في منتهى الخطورة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الربان سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، إن عمال الكراكات أظهروا حرفية كبيرة في التعامل مع حادث جنوح السفينة "إيفر جيفن" بقناة السويس.

أضاف شعيشع، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر فضائية "الشمس": "أول مرة في تاريخ الحوادث البحرية يتم تعويم سفينة بكامل حمولتها وبدون أي أضرار وذلك بفضل عمال الكراكات".

تابع: "كان من الممكن أثناء عملية التكريك أن يتم خرق السفينة أو تندفع للجانب الآخر فتسقط، السفينة كانت معرضة لخطورة غير محسوبة، العملية كانت في منتهى الخطورة، ورجالنا نجحوا في المهمة بكل جدارة".

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تعويم السفينة ايفر جيفن السفينة الجانحة

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