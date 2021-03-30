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مودريتش يقود كرواتيا لعبور مالطا في تصفيات مونديال قطر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق  منتخب كرواتيا فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب مالطا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 .

وخسر منتخب روسيا للمرة الأولى وسقط أمام مضيفه منتخب سلوفاكيا 1-2 في الوقت الذي حقق فيه منتخب قبرص فوزه الأول بتغلبه على ضيفه السلوفيني 1 -صفر.

ويتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الثامنة بست نقاط بفارق الأهداف عن روسيا وتحل سلوفاكيا في المركز الثالث بخمس نقاط ثم قبرص رابعة بأربع نقاط وسلوفينيا في المركز الخامس بثلاث نقاط ثم مالطا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وحسم منتخب كرواتيا فوزه على مالطا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع ايفان بيريسيتش ولوكا مودريتش من ضربة جزاء وجوسيب بريكالو في الدقائق 62 و76 والوقت بدل الضائع.

وفازت سلوفاكيا على روسيا بهدفين سجلهما ميلان سكرينيار وروبرت ماك في الدقيقتين 38 و74 مقابل هدف للفريق الضيف تكفل به ماريو فرنانديز في الدقيقة 71.

وعلى ملعب نيو جي اس بي ستاديوم ، يدين منتخب قبرص بالفضل في الفوز على سلوفينيا لإيونيس بيتاس الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 42.

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