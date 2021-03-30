Advertisements

توصيات وزيرة الصحة التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان فيما يتعلق بالمساجد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
توصيات وزيرة الصحة التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان فيما يتعلق بالمساجد
توصيات وزيرة الصحة التي تتعلق بالممارسات الآمنة خلال شهر رمضان فيما يتعلق بالمساجد

أخبار تهمك

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ أقل من ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ ساعة و 27 دقيقة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ ساعة و 26 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

11:29 م

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان