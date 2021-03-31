عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، تعليقا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مياه نهر النيل خط أحمر، وبأن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة معقبًا: "في 48 ساعة شعرت بالفخر مرتين المرة الأولى: عندما استطاعت سواعد رجال قناة السويس من تحرير السفينة الجانحة، والثانية: عندما سمعت تصريحات الرئيس اليوم بشان سد النهضة، حيث أن الرئيس السيسي أطلق اليوم تحذيرًا جديًا لم يستخدمه قبل ذلك بهذا الشكل الواضح من قبل".





وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا مستمرة في المراوغة، وتحاول التملص من الوصول لاتفاق قبل الاقدام على خطوة الملء الثاني، وهذا يؤكد رغبة أديس أبابا في الانسلاخ عن إتفاق المبادئ المبرم في عام 2015، معقبًا: " وهذا الوضع الذي ترغب فيه إثيوبيا يعرض السودان ومصر لمخاطر شديدة".





وأضاف: "الرئيس بعث برسالة لأديس أبابا أن أماكم خيارين، إما أن تتوقفوا عن حالة المراوغة طول السنوات الماضية، أو أنه من المحتمل أن يكون هناك حلًا آخر، وبالتالي الرئيس يدخل المفاوضات المقبلة بأقصى درجات الضغط"، لافتَا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي في هذا التوقيت جاءت في توقيت تعاني فيه إثيوبيا من مشاكل الداخل سواء تلك التي بين القبائل أو المشاكل الحدودية مع جيرانها.





ولفت إلى أن الرئيس اليوم في رسالته العسكرية لإثيوبيا بدى وكأنه يقول لهم عندما قال أنهم ليسوا بعيدين عن قدرات مصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها طائرة الرفال العسكرية المقاتلة التي يصل مداها إلى 3500 كيلو متر والمسافة بين مصر وإثيوبيا 2500 كيلوا متر، فضلًا عن الصواريخ البالستية سواء متوسطة المدى المصرية تبلغ مداها من 1500 -3000 كيلو مترو، أو فوق المتوسط التي يتراوح مداها ما بين 3500-500 متر هذا، ويضاف عليه إذا ما وضع في الاعتبار الاتفاق الدفاعي بين مصر والسودان.



