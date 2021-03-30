رئيس قناة السويس: زيارة السيسي اليوم كللت مجهودنا.. "تعبنا كله راح"



قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اليوم كلل مجهود عمال هيئة قناة السويس خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن ما حدث حب لوطن والهيئة بدون أي مصالح شخصية.



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"،: "إحنا تعبنا جدًا.. والنهارده التعب كله راح بتكريم سيادة الرئيس، والرئيس يببهرنا بكرمه وأخلاقه وتصرفاته غير المسبوقة".



وأضاف أن 113 سفينة مرت من قناة السويس في أقل من 24 ساعة، مؤكدًا أن جنوح السفينة من الحوادث الكبيرة عالميًا، متابعًا: "كنا وصلنا لموقف معقد بسبب حركة الرياح والأرصاد مع جنوح السفينة".

