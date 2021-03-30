Advertisements
"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:20 م
مي مرسي
Advertisements
منعت شركة "العدل جروب" الفنانة سارة التونسي من التعاقد على 5 أعمال فنية لها بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "حرب أهلية" واستبعدتها من العمل عقب تصوير نصف أعمالها ثم طالبتها بمبلغ قدره 10 مليون جنيه.
وردت سارة التونسي على ذلك من خلال شكوى لنقابة المهن التمثيلية في بيان شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "شركة "العدل جروب" تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل "حرب أهلية" ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني وتسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة.
ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه !
من يطالب من ؟!!!
على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد "شركة العدل جروب" بتاريخ 20210324 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة.
كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 20210307.
و كلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري".
وردت سارة التونسي على ذلك من خلال شكوى لنقابة المهن التمثيلية في بيان شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "شركة "العدل جروب" تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل "حرب أهلية" ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني وتسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة.
ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه !
من يطالب من ؟!!!
على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد "شركة العدل جروب" بتاريخ 20210324 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة.
كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 20210307.
و كلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements