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"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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منعت شركة "العدل جروب" الفنانة سارة التونسي من التعاقد على 5 أعمال فنية لها بسبب انشغالها في تصوير مسلسل "حرب أهلية" واستبعدتها من العمل عقب تصوير نصف أعمالها ثم طالبتها بمبلغ قدره 10 مليون جنيه.

وردت سارة التونسي على ذلك من خلال شكوى لنقابة المهن التمثيلية في بيان شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "شركة "العدل جروب" تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس ومصر والإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل "حرب أهلية" ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني وتسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة.
ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه !
من يطالب من ؟!!!
على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد "شركة العدل جروب" بتاريخ 20210324 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة.
كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 20210307.
و كلي ثقة في عدل الله وعدالة القضاء المصري".
"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"
"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"
"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"
"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"
"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"
"تهديد وترويع".. سارة التونسي تتقدم بشكوى بسبب مسلسل "حرب أهلية"

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