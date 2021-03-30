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انفجار عبوة برتل للتحالف الدولي جنوبي العراق

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت شبكة "روسيا اليوم" في خبر لها بانفجار عبوة بشاحنة في رتل تابع للتحالف الدولي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

 

ويظهر في مقطع فيديو الذي يبدو أنه صور من قبل الجهة التي وضعت العبوة، شاحنة مدنية تسير على الطريق السريع في محافظة ذي قار وهي تحمل آلية عسكرية.

 

وحسب معلومات نشرتها منصات مقربة من "فصائل المقاومة" فإن العملية كانت اليوم الثلاثاء، وهي عبارة عن عبوة لاصقة وضعت في الشاحنة التابعة للتحالف الدولي.

 

يذكر أن أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.

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رتل انفجار عبوة العراق

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