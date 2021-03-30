رئيس قناة السويس بعد أزمة السفينة الجانحة: الرئيس السيسي صدق على شراء معدات جديدة (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن المعدات التي تحتاجها قناة السويس لتوفيرها، مؤكدًا أن قناة السويس تمتلك قدرات كبير، ولكن ما تعرضنا له لابد أن يجعل لنا قدرات وقاطرات أحدث للتعامل بشكل أقوى، وهناك موانئ جديدة كميناء شرق بورسعيد، الذي يخدم قناة السويس بشكل كبير.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قناة السويس لا تحتاج لكراكات جديدة، مشيرًا إلى أن قناة السويس تمتلك كراكات جديدة وتعمل بشكل جيد، ودخلت للعمل خلال الفترة الأخيرة.



وأكد أن هيئة قناة السويس تمتلك كراكات تعمق لـ35 متر تحت سطح البحر، كما أن الرئيس السيسي صدق على شراء معدات جديدة، موضحًا أن هناك قاطرات مصرية ساعدت في تعويم السفينة الجانحة.



وشدد على أن المركب تحركت في وجودهم، مشيرًا إلى أن القاطرات الموجودة بـ160 طن قوة شد، وهناك توجه لتوفير قاطرات بشكل أحدث، لافتًا إلى أن هناك قاطرتين قادمتين من هولندا، مع تدشين 4 قاطرات في ترسانة بورسعيد.

