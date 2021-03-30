Advertisements

رئيس قناة السويس بعد أزمة السفينة الجانحة: الرئيس السيسي صدق على شراء معدات جديدة (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:35 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شيماء حسن
Advertisements
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن المعدات التي تحتاجها قناة السويس لتوفيرها، مؤكدًا أن قناة السويس تمتلك قدرات كبير، ولكن ما تعرضنا له لابد أن يجعل لنا قدرات وقاطرات أحدث للتعامل بشكل أقوى، وهناك موانئ جديدة كميناء شرق بورسعيد، الذي يخدم قناة السويس بشكل كبير.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قناة السويس لا تحتاج لكراكات جديدة، مشيرًا إلى أن قناة السويس تمتلك كراكات جديدة وتعمل بشكل جيد، ودخلت للعمل خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن هيئة قناة السويس تمتلك كراكات تعمق لـ35 متر تحت سطح البحر، كما أن الرئيس السيسي صدق على شراء معدات جديدة، موضحًا أن هناك قاطرات مصرية ساعدت في تعويم السفينة الجانحة.

وشدد على أن المركب تحركت في وجودهم، مشيرًا إلى أن القاطرات الموجودة بـ160 طن قوة شد، وهناك توجه لتوفير قاطرات بشكل أحدث، لافتًا إلى أن هناك قاطرتين قادمتين من هولندا، مع تدشين 4 قاطرات في ترسانة بورسعيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معدات قناة السويس قناة السويس تعويم السفينة السفينة الجانحة

أخبار تهمك

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ ساعة و 24 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ أقل من ساعتين

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ أقل من ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جهود استثنائية لعودة الملاحة.. أحدث تحركات الدولة بشأن السفينة الجانحة

رئيس هيئة قناة السويس يزف بشرى سارة عن "السفينة الجانحة" (فيديو)

رئيس هيئة قناة السويس يكشف ماذا قال له السيسي عن السفينة الجانحة (فيديو)

التفاصيل الكاملة لنجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

بسبب السفينة الجانحة.. توقعات باستمرار تضرر نشاط الشحن العالمي لأشهر

من البداية إلى النهاية.. كيف نجحت مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

11:29 م

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان