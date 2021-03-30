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ماذا إذا رفضت "إيفرجيفن" نتيجة التحقيق... مستشار قناة السويس يجيب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف القبطان سيد شعيشع، مستشار هيئة قناة السويس، أن التحقيقات بشأن سفينة "إيفر جيفين " الجانحة ستبدأ غدًا، معقبًا: "طلبنا بيانات السفينة والمحادثات التي تمت، ولم تستجيب لنا...الصندوق الأسود به كل المعلومات منذ بدء الأزمة حتى النهاية ومن الممكن استخراج الصندوق في وقت".

وأضاف "شعيشع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أنه سوف يتم البحث في مدى استجابة قيادة السفينة للتعليمات التي أعطيت له خلال فترة الابحار داخل القناة، متابعًا: " سوف يكون البحث على الملأ".

وتابع: "اتوقع الوصول لاتفاق مع السفينة "إيفر جيفن" خلال 3 أو 4 أيام حول تعويضات جنوح السفينة"، موضحًا أنه في حال إذا رفضت السفينة نتيجة التحقيق الذي سوف يبدأ غدا، سوف تحول لقضية مدنية ويصدر قرار بالحجز التحفظي على السفين.

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