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وزير الأوقاف: مواقف الرئيس في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة تدعو للفخر
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:25 م
محمود الجلاد
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة مواقف يفخر بها كل مصري.
وأوضح الوزير في بيان له، أن مواقف الرئيس تتسم بالقوة والحكمة والشجاعة معا، كما أنها تتسم بالثقة في الله عز وجل ثم الثقة في النفس وفي قدرات الدولة المصرية والشعب المصري العظيم، ولهذا فإنها تتسم بالمصداقية العالية وتحوز احترام العالم أجمع.
وأوضح الوزير في بيان له، أن مواقف الرئيس تتسم بالقوة والحكمة والشجاعة معا، كما أنها تتسم بالثقة في الله عز وجل ثم الثقة في النفس وفي قدرات الدولة المصرية والشعب المصري العظيم، ولهذا فإنها تتسم بالمصداقية العالية وتحوز احترام العالم أجمع.
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