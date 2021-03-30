مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى، بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على الإعتماد على ثنائية عمرو السولية وأليو ديانج خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك القرار تحديدا عقب إصابة حمدى فتحى، وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وكشف مصادر مطلع داخل الفريق إلى أن موسيمانى قرر الدفع بالسولية وديانج فى خط الوسط، كما سينافس أكرم توفيق فى ظل اقتناع المدير الفنى بإمكانيات اللاعب من الناحية الفنية.

ويواجه النادي الأهلى نظيره المريخ السودانى السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويأتي سيمبا التنزاني في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل النادي الأهلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم فيتا كلوب فى المرتبة الثالث برصيد 4 نقاط، والمريخ فى المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويتطلب النادي الأهلى إلى الفوز وحصد الثلاث النقاط، من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائى فى البطولة.