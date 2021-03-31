عبدالمنعم السعيد: تحذير السيسي بشأن سد النهضة يضع القضية في مستوى آخر

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، تعليقا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن سد النهضة: "جاءت بحضور لفيف من شبكات التلفزيون العالمية والمحلية، ومن ثم فإنها رسالة موجهه للخصوم والحلفاء والأصدقاء وللجميع، ومن ثم فإن الرسالة متعددة الأغراض كعادة أي رئيس دولة، عندما يتحدث حيث يتحدث للجميع وليس لطرف واحد".





وتابع "سعيد"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء: "العبارات التي تحدث بها الرئيس السيسي اليوم دقيقة، وتحمل في طياتها هدفين استراتيجيين، أولها: لا مساومة على حقوق مصر المائية البالغة 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، بحيث لا تنقص نقطة واحدة، والهدف الثاني: مصر حريصة في ذات الوقت ان لا تنخرط في صراح مسلح أو غيره مع إثيوبيا".





ووجه رسالة للإعلامين والصحفيين قائلًا: "لابد ونحن إعلاميين وصحفيين أن لا نكرر الخطأ الذي وقع إبان فترة حكم مرسي، وأن لا نتحدث عن حرب حيث أن مصر ترى أن إثيوبيا شعب شقيق، ومن حقه تحقيق التنمية، كما أن مصر ليست مسؤولة عن تخلف إثيوبيا، أو أنها دولة مقسمة إلى أعراق وأديان وولايات مختلفة، ولسنا أيضًا مسؤولين عن حرب خاضتها أديس ابابا في إقليم التيجراي خرجت منها بسمعة دولية سيئة ".





ولفت إلى أن الرئيس استخدام اليوم تصريحًا عالي الدرجة بشكل مقصود الهدف منه التحذير، متابعًا: "نحن هنا نميز بين التحذير والتهديد والانذار، فالتحذير الهدف منه توصيل رسالة أن الامور لا ينبغي أن تسير بهذه الطريقة، وأن ذلك قد يؤدي لعواقب سيئة، لكن التهديد دائمًا تكون لغة مصحوبة بتحديد عقاب مثلًا إذا لم يحدث كذا سنشهد كذا".



