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باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
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قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا مغريًا لضم صفقة من الصفقات التي يسعي نادي برشلونة الإسباني للحصول عليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سيغادر مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي بعد عشر سنوات مع النادي الإنجليزي، عرضاً من باريس سان جيرمان للحصول على خدماته، بحسب ما أفادت اليوم الثلاثاء صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية.

 وقبل الإعلان رسمياً عن رحيله من النادي الإنجليزي، كان هناك بالفعل حديث عن اهتمام باريس سان جيرمان بالحصول على خدماته، وفقاً للصفحة.

 ويقدر مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو "بشكل كبير" صفات أغويرو البالغ من العمر 32 عاماً والهداف التاريخي للنادي، بحسب نفس المصدر.

 وخاض أغويرو 384 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 257 هدفاً، ويبدو أن باريس سان جيرمان ليس النادي الوحيد المهتم بضمه، إذ يوجد بحسب نفس المصدر "على الأقل" أربعة أندية أخرى، بما في ذلك إنتر ميلان. وتشيلسي ومانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدماته.

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ميسي برشلونة باريس سان جيرمان أجويرو

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