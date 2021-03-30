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مدرب إسبانيا يطلق تصريحات نارية قبل مواجهة كوسوفو بتصفيات المونديال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني إنه لن يرضخ للرأي العام في اختياره للتشكيل الأساسي للفريق قبل مواجهة كوسوفو في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر لها الأربعاء.

وبسؤاله حول مدى تأثير الرأي العام في تقليل عملية التدوير بين اللاعبين قال إنريكي: لا يمكنني اختيار فريقي بما يتوافق مع رأي باكو ومانولو ولوكاس، أنا المدرب ولدي سجل تدريبي حافل ويجب علي اختيار الفريق الذي أراه مناسبا في كل مباراة.

وزاد مدرب المنتخب الإسباني: لا أعرف أي مدرب يختار نفس اللاعبين ويفوز دائما، مشيرا إلى أنه كان يقصد بذلك وسائل الإعلام التي تنتقده وليس الجماهير.

ويحتاج المنتخب الإسباني إلى تسجيل الأهداف في مباراة كوسوفو، وقد يستعيد خدمات أكثر الهدافين الإسبان تسجيلا للأهداف في بطولة الدوري، إذ تمت إراحة جيرارد مورينو مهاجم فياريال في آخر مباراتين للفريق، وذلك بعدما افتقد للجاهزية بسبب الإصابة، لكنه الآن مستعد للمشاركة.

وقال إنريكي: لن نخاطر بجيرارد مورينو حتى يكون في جاهزية بنسبة مئة بالمئة، لقد تدرب جيدا أمس وإذا تدرب جيدا اليوم سيلعب، ليس لدينا لاعب واحد فقط يتواجد في منطقة الجزاء وينتظر الكرة لتسجيل الأهداف.

وبدأ المنتخب الإسباني مشوار التصفيات بتعادل مخيب للآمال 1 - 1 في ملعبه أمام المنتخب اليوناني، قبل أن يفوز بصعوبة على منتخب جورجيا 2 - 1 في اللحظات الأخيرة.

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الكلمات المفتاحية

كوسوفو المنتخب اليوناني اسبانيا إنريكي

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