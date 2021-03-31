وزير الآثار يدعو الجميع لمتابعة نقل المومياوات: "محدش هيشوف زيه"

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتاحف الجديدة تتمتع باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لافتًا إلى أن التليفزيون أفضل طريقة لمتابعة احتفالية نقل المومياوات لمتحف الحضارة.





وتابع "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، "ندعو الجميع لمتابعة الحدث.. حدث ميتسايبش ومحصلش زيه قبل كده ولا هيتكرر.. محدش شايف ولا هيشوف زي الحدث ده"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.



