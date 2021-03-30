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موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة المريخ السوداني، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل حسم التأهل لدور الثمانية.

موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وتغلب المارد الأحمر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 3 أبريل ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فاز كبيرا على المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بثلاثية مقابل هدف، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة، برصيد 10 نقاط، ثم فيتا كلوب ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا المريخ السوادني في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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دوري أبطال إفريقيا المريخ الأهلي والمريخ الأهلي

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