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رابطة الأندية الأوروبية تحسم موقفها من تعديلات دوري الأبطال

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت رابطة الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن مجلسها التنفيذي اتفق بالاجماع، بعد اجتماع أمس الاثنين، على عدم إمكانية تأييد التغييرات التي يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإقرارها على أن يسري مفعولها بدءا من عام 2024.

 

وأضاف البيان أن المجلس التنفيذي "يرى أنه في سبيل مواجهة الكرة الأوروبية للتحديات التي تواجهها حاليا، فإن العلاقة المستقبلية بين مؤسستي رابطة الأندية الأوروبية ويويفا ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت".

 

وأوضحت رابطة الأندية الأوروبية أنها "ملتزمة تماما بالعمل مع يويفا في الأسابيع المقبلة على كافة الأصعدة وتبقى واثقة في التوصل لنتائج ناجحة".

 

وفي وقت سابق اليوم أعلن يويفا أن الإصلاحات المقترح تطبيقها في بطولة دوري أبطال أوروبا اعتبارا من عام 2024، لن يجرى حسم القرار بشأنها غدا الأربعاء، وإنما سيتخذ القرار في منتصف أبريل المقبل.

 

وأوضح اليويفا أن اجتماع لجنته التنفيذية المقرر غدا الأربعاء سيشهد مناقشة القضية لكن القرار النهائي لن يتخذ قبل الاجتماع المقبل المقرر في 19 أبريل، حيث لا تزال المناقشات جارية.

 

وذكرت بوابة "ذا أثلتيك" الإخبارية أن هناك خلاف حول توزيع عائدات الحقوق التجارية.

 

وينتظر الإعلان عن الإصلاحات الجديدة في دوري الأبطال، والتي من شأنها أن تمنع فكرة إقامة بطولة مغلقة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي، كما ستمنح الأندية الكبيرة المزيد من المباريات وضمانات بالمشاركة.

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