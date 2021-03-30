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نشرة حوادث الفجر: والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي بكرداسة: "أغراها بالحلوى واستدرجها"
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:36 م
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)
روحي إلعبي مع خالو"..كانت الكلمات الأولى التي أوقعت الطفلة الصغيرة "اسيل" صاحبة ال٨ سنوات، في فخ الشاب "عادل مجدي" صاحب ال١٩ عامًا، عندما كان الشاب يقطع لهو وضحك (المجني عليها) مع (نجلة شقيقته)، ويخطط كيف يستدرج الطفلة الصغيرة، فيتوغل الشيطان عقله، وتنعدم الرحمة من قلبه ويتنزع براءة هذه الطفلة ويعتدي عليها، فيطلب من نجلة شقيقته اعطاءها بعض النقود، للذهاب لشراء الحلوى، ليصطاد فريسته، وبكل براءة تترك الصغيرة أيدى "اسيل" لتذهب لمصير مظلم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
صحفي يعذّب شقيقه حتى الموت في المعصرة
أقدم صحفي علي تعذيب شقيقه حتي الموت بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة، بسبب ادمانه المواد المخدرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على أحد ملاك عقار جسر السويس المنهار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المتهمين من ملاك عقار جسر السويس، وهو مالك البدروم والطابقين الأرضى والأول بالعقار محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس "بدون ترخيص" وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق "بدون ترخيص")، وبصحبته شريكه بالمصنع. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)
روحي إلعبي مع خالو"..كانت الكلمات الأولى التي أوقعت الطفلة الصغيرة "اسيل" صاحبة ال٨ سنوات، في فخ الشاب "عادل مجدي" صاحب ال١٩ عامًا، عندما كان الشاب يقطع لهو وضحك (المجني عليها) مع (نجلة شقيقته)، ويخطط كيف يستدرج الطفلة الصغيرة، فيتوغل الشيطان عقله، وتنعدم الرحمة من قلبه ويتنزع براءة هذه الطفلة ويعتدي عليها، فيطلب من نجلة شقيقته اعطاءها بعض النقود، للذهاب لشراء الحلوى، ليصطاد فريسته، وبكل براءة تترك الصغيرة أيدى "اسيل" لتذهب لمصير مظلم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
صحفي يعذّب شقيقه حتى الموت في المعصرة
أقدم صحفي علي تعذيب شقيقه حتي الموت بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة، بسبب ادمانه المواد المخدرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على أحد ملاك عقار جسر السويس المنهار
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المتهمين من ملاك عقار جسر السويس، وهو مالك البدروم والطابقين الأرضى والأول بالعقار محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس "بدون ترخيص" وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق "بدون ترخيص")، وبصحبته شريكه بالمصنع. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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