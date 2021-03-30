Advertisements

نشرة حوادث الفجر: والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي بكرداسة: "أغراها بالحلوى واستدرجها"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

روحي إلعبي مع خالو"..كانت الكلمات الأولى التي أوقعت الطفلة الصغيرة "اسيل" صاحبة ال٨ سنوات، في فخ الشاب "عادل مجدي" صاحب ال١٩ عامًا، عندما كان الشاب يقطع لهو وضحك (المجني عليها) مع  (نجلة شقيقته)، ويخطط كيف يستدرج الطفلة الصغيرة، فيتوغل الشيطان عقله، وتنعدم الرحمة من قلبه ويتنزع براءة هذه الطفلة ويعتدي عليها، فيطلب من نجلة شقيقته اعطاءها بعض النقود، للذهاب لشراء الحلوى، ليصطاد فريسته، وبكل براءة تترك الصغيرة أيدى "اسيل" لتذهب لمصير مظلم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صحفي يعذّب شقيقه حتى الموت في المعصرة

أقدم صحفي علي تعذيب شقيقه حتي الموت بمنطقة حدائق حلوان، دائرة قسم شرطة المعصرة، بسبب ادمانه المواد المخدرة.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

القبض على أحد ملاك عقار جسر السويس المنهار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد المتهمين من ملاك عقار جسر السويس، وهو مالك البدروم والطابقين الأرضى والأول بالعقار محل البلاغ، والقائم بإدارته كمصنع للملابس "بدون ترخيص" وكذا إجراء بعض التعديلات وأعمال هدم بتلك الطوابق "بدون ترخيص")، وبصحبته شريكه بالمصنع. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كرداسة عقار جسر السويس عقار السويس المنهار عقار السويس طفلة الفجر

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة

منذ نصف ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ نصف ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ ساعة

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ ساعة و نصف

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ يوم

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ ساعتين

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ ساعة و نصف

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة حوادث الفجر: التفاصيل الكاملة لواقعة تعذيب الطفلة "ساجدة" على يد والدتها

نشرة حوادث "الفجر".. قرارات جديدة في واقعة اغتصاب "فتاة التيك توك"

نشرة حوادث الفجر: النائب العام يباشر التحقيق في واقعة مقتل عروس الدقهلية

نشرة حوادث الفجر: حريق مخزن زيوت بكرداسة ونظر قضية فتاة التيك توك "شيماء شاكر"

نشرة حوادث الفجر: نص التحقيقات مع فتاة التيك توك هدير الهادي

نشرة حوادث الفجر: اعترافات مثيرة لشقيقة الطفلة "مريم" بعد قتلها على يد والديها بكرداسة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

11:29 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان