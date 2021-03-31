محافظ الدقهلية لـ"الفجر": تطوير 26 قرية.. ونعمل على تقديم خدمة حكومية متميزة للمواطنين

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم التقت جريدة الفجر بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية للتعرف على الخطط الاستباقية لاستقبال الشهر المبارك، في حوار مفتوح حول التطورات التي تشهدها المحافظة، وخطة التنمية الحالية، وما تم إنجازه في مبادرة حياة كريمة، وما قدمه للمحافظة من تطوير لمدينة جمصة والقرى الأكثر فقرًا وملف النظافة والعديد من الأمور التي تشغل بال المواطنين.





وإلى نص الحوار:





ما هي استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال شهر رمضان المبارك من حيث توفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بالأسعار المناسبة؟

استعدت المحافظة بكامل أجهزتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، والعمل من قبل قطاع التموين بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات وجار تنفيذ 19 معرضًا لعرض المنتجات للمواطنين منهم (معرض رئيس بمدينة المنصورة، مُقام أمام الصالة المغطاة بإستاد المنصورة) و18 معرضًا بمراكز المحافظة، هذا فضلا عن المنافذ المقامة بنطاق المحافظة، وتشمل منافذ القوات المسلحة وعددها 88 منفذًا ومنافذ شركة المحروسة، وعددها 20 منفذًا بالإضافة إلى منافذ الشرطة وعددها 13 منفذًا ومنافذ جمعية مواطنون ضد الغلاء وعددها 13 منفذًا، فضلا عن سلسلة "مولات" تجارية و"سوبر ماركت" وعددها 55، وكذلك عدد 11 سيارة متنقلة تابعة لوزارة التموين و22 منفذًا لبيع الخضار والفاكهة، بتخفيضات في الأسعار تتراوح بين 15% إلى 25%، وسيتم اشتراك منافذ التموين ومشروع جمعيتي والجمعية التعاونية بعرض (28) سلعة مدعمة من قبل الدولة ومتوفرة بكميات تكفي لحاجة المواطنين مع أسعار تقل عن مثيلتها بنسبة 30% وتصرف من خلال البطاقة التموينية.





ويبلغ لإجمالي عدد المستفيدين تموينيا بالمحافظة 5 ملايين و55 ألف مواطن من خلال مليون و750 ألف بطاقة تموينية، كما تم العمل على توافر المواد البترولية بالأسعار المحددة من قبل الدولة بكافة منافذ التوزيع المنتشرة بأنحاء المحافظة استعدادا للشهر المبارك.





وتم توفير ثلاث حصص دقيق لكل مخبز، البالغ عددها 1803 مخابز بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 3 حصص قمح بمطاحن الدقهلية مع تغيير توقيت الإنتاج وعرض الخبز بما يتناسب مع المواطنين في شهر رمضان.





وتم التوجيه بتكثيف الحملات التموينية على كافة الأنشطة التجارية من قبل قطاع التموين، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة؛ والتي تضم المراكز والمدن والأحياء وقطاعات الطب البيطري، والصحة، ومباحث التموين وذلك لمراقبة الأسعار وتوافر السلع بالمواصفات المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.





متى نرى مدينة جمصة -متنفس الغلابة- في أزهي عصورها كمنطقة ساحلية؟

تعتبر مدينة جمصة المتنفس السياحي والمصيف الأوحد بمحافظة الدقهلية، وقد تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة خطوات للنهوض بها، حيث تم إحلال وتجديد بعض الميادين بمدينة جمصة وتقسيم 15 مايو، وتركيب لافتات إرشادية بالشوارع الرئيسية لتحديد اتجاهات وأسماء الشوارع بمدينه جمصة.





و تم رصف أكثر من 12 شارعًا حيويًا داخل المدينة، وما زال العمل جار في رصف ثلاثة شوارع أخرى بالمدين، ويتم رفع كفائه محطة معالجة مياه الشرب، وتوسعتها لتخدم المدينة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد، وإنشاء 3 محطات رفع للصرف الصحي لخدمه المدينة وتوابعها، وجار إنشاء 3 خطوط طرد لنفس الغرض.





ويتم إنشاء خزانين للمياه، بسعه 4500 متر مكعب مياه لخدمة المدينة وتوابعها، وتجري عملية إحلال وتجديد لمواسير مياه الشرب (الأسبستوس) واستبدالها بمواسير بلاستيك عالية الجودة ضد العوامل الجويه المؤثرة، وإنشاء 81 حنفية حريق بالمدينة وتوابعها للطوارئ، وهناك حصرًا كاملًا للفراغات العمرانية الرئيسية بالمدينة وتوابعها لاستيعاب إنشاء مدرستين للتعليم الأساسي ومدرسه إعدادي ومدرسه ثانوي.





ونعمل على تطوير المستشفى المركزي من خلال توفير المعدات الطبية اللازمة واستكمال باقي التخصصات بالمستشفى لخدمه المقيمين والزائرين لجمصة، ويتم تطوير الممشى السياحي لتقسيم 15 مايو، وسيتم إنشاء 9 مماشي من "الانتر لوك" بتقسيم 15 مايو بطول 200 متر لخدمة المصطافين كبار السن، وكذلك دخول سيارات الإسعاف في حالات الطوارئ بالشاطئ.





كما سيتم عمل دورات مياه متكاملة لخدمة المصطافين، وسيتم إقامة 3 فنادق بسعة من 50 إلى 75 غرفة بالفندق لخدمة المصطافين والزائرين، وإقامة من 2 إلى 3 فنادق ترفيهية اجتماعية على الواجهة المائية وإقامة مجمع ترفيهي للتنمية السياحية على الطريق الدولي.





ويجرى استبدال "التوكتوك" بسيارات "فان" 7 راكب، لخدمة المواطنين المقيمين والمصطافين بالمدينه وتوابعها 15 مايو والشيخ زايد وإنشاء نقطة شرطة بالمنطقة الصناعية على مساحة 1550 مترًا مربعًا بتكلفة 5 ملايين جنيه، ونقطه مرور على الطريق الدولي بجمصة بمساحة 5 فدادين وبتكلفه 7.50 مليون جنيه لترخيص السيارات النقل الثقيل و"الأتوبيسات" ووحدة إطفاء بتقسيم 15 مايو بمساحه 370 مترًا مربعًا وبتكلفة 8 ملايين جنيه.





ويوجد طلبات استثمار لإنشاء ملاهي "أكوا بارك" ترفيهية داخل الحدائق الكبرى، والاستثمار في إنشاء "مولات" تجارية داخل تقسيم 15 مايو لخدمه المواطنين بالمنطقة، وكذلك إنشاء مركز خدمي طبي لخدمة المواطنين وينتظر المدينة مستقبلًا باهرًا وكثيرًا من التطور حين يتم العمل بالمخطط التفصيلي للمدينة لتصبح صيف وشتاء، وإقامة كاملة المواطنين، وجذب المستثمرين إليها.





نريد التعرف على ملف مبادرة حياة كريمة وما حظى به من اهتمام في محافظة الدقهلية؟

مبادرة الرئيس حياة كريمة المرحلة الأولى من المبادرة في قرية أولاد صبور التابعة للوحدة المحلية بالعصافرة بمركز المطرية، وتم الانتهاء منها بالفعل والمرحلة الثانية متمثلة في المشروع القومي لتطوير القرى، ومن ضمنها 26 قرية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية.





تفاصيل المرحلة الأولى لحياة كريمة فى أولاد صبور.

تم اختيار القرية التابعة للوحدة المحلية للعصافرة بمركز المطرية باعتبارها من القرى الأكثر فقرًا لتنفيذ مشروعات المبادرة بها، بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه، وشملت تطوير وإحلال وتجديد الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية المشار إليها وتستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي للأسرة بالقرية، ويستفيد من المشروع 2500 نسمة من أبناء القرية والقرى المجاورة باعتبارها من القرى الأكثر فقرا بالمحافظة، وتشمل العزب المستفيدة إلى جانب أولاد صبور، عزب الضهير وأبو خضير وبطل شميس وحي البساتين، والخلايفة والمحارقة وتتضمن مشروعات المبادرة بالقرية المذكورة.





ويتم رصف طريق القرية المؤدي إلى وحدة طب الأسرة بطول نصف كيلومتر (500 متر) وباعتماد مالي قدرة مليون جنيه، وإحلال وتجديد الكوبري المؤدي إلى وحدة طب الأسرة بطول 4 متر وعرض 2.20 متر باعتماد قدرة 100 ألف جنيه، ومشروع تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية أولاد صبور بتكلفة 18 مليون جنيه، وتوريد وتركيب محول للوحدة الصحية بقيمة 430 ألف جنيه.





كما تشمل إعادة إعمار وبناء 7 منازل وتشطيبهم تشطيبًا كاملًا بالتنسيق مع وزارة التضامن والهيئة القبطية الإنجيلية بقيمه مليون جنيه، وتوريد جهاز رفع صناديق القمامة و6صناديق قمامة في مجال تحسين البيئة بقيمة 100 ألف جنيه، ودعم شبكات الإناره العامة بالقرية بـ50 كشافًا بقيمه 100 ألف جنيه.





ومشروع تجميل وزراعة أشجار ورسم جداريات بقيمة 50 ألف جنيه بالجهود الذاتية، ودعم شبكات الكهرباء وتغير أسلاك الكهرباء بالقرية بالكامل، وتدعيمها بمحولات جديدة بتكلفة قدرها 5ملايين جنيه، ورصف الطريق المؤدي إلى مركز شباب الضهير وأولاد صبور بتكلفة مليون و770 ألف جنيه، بالإضافة إلى قوافل طبية وعلاجية وتركيب نظارات نظر، وتوفير أجهزة تعويضية بمعرفة التضامن الاجتماعي وتنظيم فصل محو أميه لتعليم الكبار من أهالي القرية لنصل إلى قرية بلا أمية ببرنامج حياة كريمة.





ويجري حاليا التنسيق مع المجتمع المدني وهيئة الأبنية التعليمية نحو تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسه تعليم أساسي لخدمة أهالي القرية وتم بالفعل الانتهاء من كافة المشروعات التي تشملها المبادرة وتشمل المبادرة أيضا تنفيذ تطوير ورفع كفاءة "مركز شباب" القرية المشار إليها بتكلفه تقديرية تصل إلى 2.3 مليون جنيه.





بينما جاءت تفاصيل المرحلة الثانية من خلال المشروع القومي لتطوير القرى وتتضمن 26 قرية بمركز شربين بتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليارات جنيه، وهناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتدقيق البيانات المطلوبة والمتعلقة بالمشروعات ووضع البرامج الزمنية المحددة للانتهاء من اعمال التطوير للقرى خلال عام 2021.





القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، أبو جلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوي والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواي ورأس الخليج وكفر أبوزاهر والعزب التابعة لها وكفر الأطرش وكفر الترعة الجديدة وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربيني وكفر الحطبة وكفر الدبوسي وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة أنجاق.





وتم استطلاع أراء الأهالي بالقرى المدرجة بالمبادرة وعمل مسح ميداني للتأكد من الأعمال المطلوبه على الواقع بنطاق القرى المذكورة.





و سيتم تنفيذ وتطوير مشروعات بالقرى المشار إليها في قطاعات المرافق لتشمل مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتليفونات والكهرباء، إضافة إلى الرصف للطرق الداخلية والطرق الرابطة فضلا عن الغاز الطبيعي ومشروعات اجتماعية في مجال التعليم والصحة والاسعاف والشباب والرياضة وأيضا الطب البيطرى.





كما يتم إنشاء 8 مجمعات للخدمات الجماهيرية بالقرى الأم التي تشمل قرى الحاج شربيني وكفر الترعة القديم وكفر الأطرش وكفر الوكالة ورأس الخليج والحصص وأبوجلال وتشمل تلك المجمعات مراكز تكنولوجية وسجل مدني وشهر عقاري وخدمة تموين وبريد ووحدة محلية ومجلس محلي وتضامن اجتماعي، وتم استلام المواقع الخاصة لإقامة محطات المعالجة للصرف الصحي عليها، وكذا مواقع مجمعات الخدمات، ويجري حاليا العمل مبدئيا في 8 قرى لتنفيذ شبكات مياة الشرب في كل من كفر الترعة الجديد ورأس الخليج وبساط كريم الدين وأبو جلال والعيدية والسعدية وكفر الدبوسي وكفر الحطبة.





ويتم حاليا دراسة إقامة مجمعات خدمات زراعية تقدم الخدمات البيطرية والإرشاد الزراعي وجمعية تعاونية زراعية، كما يتم التنسيق لإنشاء مصنع تدوير مخلفات بشربين، وكذا يتم التنسيق مع وزارة النقل لإنشاء كوبري في مدخل شربين.





وبدأنا أعمال قافلة "الخير الأولى" لقرى شربين بمشاركة الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات المالية والعينية والرعاية الصحية وتنفيذ مشروعات تنمية الموارد للمواطنين المستحقين، وذوي الاحتياجات الخاصة وشملت القافلة الأولى تغطية نطاق وحدات التضامن الاجتماعي بعدد 6 قرى وتوابعها ضمت قرى دنجواي وكفر الترعة القديم ورأس الخليج وكفر الترعة الجديد والضهرية وكفر الشيخ عطية.





نود التعرف على جهود المحافظة في قطاع النظافة وتطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية؟

جهود المحافظة فى هذا المجال الفترة الماضية من خلال 4 محاور أساسية، المحور الأول: تحسين البيئة ومنظومة الجمع والنقل حيث تم توفير 6000 حاوية قمامة وتوزيعهم على المحال التجارية والعمارات السكنية بمدينة المنصورة وشراء 43 سيارة قلاب و12 سيارة كسح مياة و28 لودر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021 تم توزيعهم على الوحدات المحلية دعما لمنظومة النظافة و17 سيارة كنس وشفط الأتربة بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه.





والمحور الثاني رفع التراكمات التاريخية حيث تم رفع التراكمات التاريخية من مقلب تمي الأمديد ونقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو بإجمالي كميات 35 ألف طن بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وتم رفع التراكمات التاريخية من مقلب سندوب ونقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو بإجمالي كميات 845 ألف طن وبتكلفة 105 مليون جنيه، وتم رفع التراكمات التاريخية من مقلب ليسا الجمالية إلى المقلب العمومي بقلابشو بإجمالي كميات 60 ألف طن جهود ذاتية مركز الجمالية.





بينما المحور الثالث يتمثل في تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، وفي أبريل 2020 تم توقيع بروتوكول بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية بمقلب سندوب وتطوير مصنع تدوير القمامة بإضافة خطى فرز تكنولوجيا الماني هولندي مع تنفيذ كافة الأعمال الإنشائية والميكانيكية والكهربية اللازمة بإجمالي تكلفة بلغت 322 مليون جنيه (رفع من مقلب سندوب 105 مليون - تطوير المصنع 217 مليون جنيه).





كما توقيع عقد بين محافظة الدقهلية ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير مصنع تدوير القمامة بالمنزلة بإضافة خط فرز بتكنولوجيا ألماني - هولندي طاقة 650 طنًا في اليوم لخدمة مراكز الشمال الشرقي للمحافظة (منية النصر - الكردي- ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية) بإجمالي تكلفة 130 مليون جنيه.





و يجرى حاليا إخلاء موقع بشلا تمهيدا لتسليمه لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ أعمال التطوير ضمن مخطط المخلفات الصلبة لمحافظة الدقهلية للعام المالي 2020- 2021 بإضافة خط فرز طاقة 450 طنًا في اليوم بإجمالي تكلفة 95 مليون جنيه.





وفي مارس الماضي تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء مصنع تدوير مخلفات بدكرنس ضمن مخطط المخلفات الصلبة للعام المالي 2021 -2022 بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي.





والمحور الرابع: عقود التشغيل، حيث إنه بناء على موافقة مجلس الوزراء بالجلسة 121 برئاسة الدكتور رئيس الوزراء في 8 ديسمبر 2020 تم توقيع عقد بين محافظ الدقهلية، والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكاروا" لتنفيذ أعمال المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية بنطاق محافظة الدقهلية بتاريخ 6 يناير 2021 ولمدة 10 سنوات.





ما الجدوى من كثرة الحركات والتنقلات بين القيادات وأسس الاختيار؟

المتابعة المستمرة لأداء القيادات سواء كانوا رؤساء أ نواب رؤساء وحدات محلية للمراكز والمدن والأحياء أو مديري عموم للإدارات داخل وحدات الإدارة حتما هو تقييم مستمر لهذا الاداء والذي يستهدف في النهاية تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في كافة مجالات الخدمة على مستوى المحافظة وجدوى التنقلات والحركات بين القيادات، يأتي دفعا لدماء جديدة والاستفادة من الخبرات للعديد منهم في المواقع التي يتم نقلهم إليها وهذا يتم وفقا لمعايير منها ما يتعلق بحسن السيرة، ومنها ما يتعلق الخبرة المتراكمة والقدرة على العطاء من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.





ما هي رسالتك للشباب ولمواطني الدقهلية؟

فى كلمتي للشباب ومواطني الدقهلية أود التأكيد على أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل دوما على تقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في جميع مرافق الدولة وقطاعات الخدمات بها، كما أن هناك اهتمام بالغ بمواطني الريف، وليس أدل على ذلك من مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى بالمحافظات، وفي الدقهلية لدينا 26 قرية بمركز شربين، ضمن "حياة كريمة "، والتي يجري العمل بها على قدم وساق من قبل جميع أجهزة الدولة والوزرات المعنية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على تنفيذ مشروعات هذه المبادرة.