رئيس قناة السويس يكشف موعد بدء التحقيقات في أزمة السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مهمة للعاملين في المجرى الملاحي بعد تعويم السفينة الجانحة، مضيفًا "كل التعب راح بزيارة الرئيس وإشادته بالهيئة ورجالها".



وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " الرئيس السيسي كان يتابع أزمة السفينة الجانحة لحظة بلحظة، وكان يتصل أكثر من مرة ويتدخل في أدق التفاصيل ويتابع أعمال المد والجزر".



وتابع "هذه الأزمة أبرزت أهمية قناة السويس، وسنعمل على زيادة قدرات الهيئة بدعم من الرئيس السيسي، وحاليًا عاملين خطة من أجل حل أزمة السفن المنتظرة ولدينا خطة لتسيير هذه السفن في المجرى الملاحي، ووكالات الأنباء العالمية كانت تتابع تطورات الأزمة".



وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن التحقيقات سوف تبدأ غدًا في أزمة السفينة، موضحًا أنه سيتم التفتيش على جميع المعدات والآلات والماكينات الخاصة بالسفينة، مستطردًا "سيتم عرض كل حاجة بشفافية ومن الممكن الانتهاء من هذه التحقيقات خلال أسبوع، وسنطالب شركات التأمين بالتعويضات".