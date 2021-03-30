مجلس الوزراء يهنئ مصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة

وجه مجلس الوزراء السعودى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لمصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.



