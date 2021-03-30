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مجلس الوزراء يهنئ مصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجه مجلس الوزراء السعودى، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لمصر بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.

 
وأكد المجلس دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعى

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