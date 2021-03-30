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عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:53 م
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
أمنية فوزي
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أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها ومساندتها لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

كما أكدت السعودية، دعمها ومساندتها لأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة، على أن تراعي مصالح كل الأطراف.

وشددت المملكة، على ضرورة استمرار مفاوضات أزمة سد النهضة بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة الإثيوبي.

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الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر الفجر السعودية الأمن المائي

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