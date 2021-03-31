أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021.. المعدن الأصفر يخسر 12 جنيه

واصلت أسعار الذهب التهاوي في الاسواق المحلية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد جرام المعدن الأصفر نحو 12 جنيها، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.





أسعار الذهب في مصر اليوم :





سعر الذهب عيار 24 يسجل 849.25 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 يسجل 743جنيهًا





سعر الذهب عيار 18 يسجل 636.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب يسجل 5944 جنيهًا









أسعار الذهب العالمية



