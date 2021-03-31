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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021.. المعدن الأصفر يخسر 12 جنيه

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
شريف بدر
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واصلت أسعار الذهب التهاوي في الاسواق المحلية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، ليفقد جرام المعدن الأصفر نحو 12 جنيها، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 849.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 743جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 636.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 5944 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.7 بالمائة، ما يعادل 28.430 دولار، ليصل إلى مستوى 1683.90 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.6 بالمائة إلى 16854.93 دولار للأوقية.

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