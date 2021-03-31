انفوجراف انفوجراف Advertisements الموافقة على 3 مشروعات قوانين و استجواب وزير الإعلام.. ننشر أبرز نشاطات مجلس النواب الأسبوع الجاري الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:00 ص Advertisements الموافقة على 3 مشروعات قوانين و استجواب وزير الإعلام.. ننشر أبرز نشاطات مجلس النواب الأسبوع الجاري الموافقة على 3 مشروعات قوانين و استجواب وزير الإعلام.. ننشر أبرز نشاطات مجلس النواب الأسبوع الجاري أخبار تهمك عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان منذ حوالي 5 ساعات إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية" منذ أقل من ساعتين عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي منذ حوالي 15 ساعة نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة منذ حوالي 16 ساعة أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل منذ حوالي 9 ساعات الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف) منذ ساعة و 28 دقيقة باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة منذ أقل من ساعة بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر منذ أقل من ساعتين برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات منذ حوالي 5 ساعات بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني منذ أقل من ساعتين مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى منذ ساعة الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة منذ ساعة و 27 دقيقة موسيماني يصدم كهربا من جديد منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان منذ حوالي 5 ساعات "الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور) منذ حوالي 3 ساعات Advertisements