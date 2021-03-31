Advertisements

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 31-3-2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 31 -3-2021 بالبنوك ، وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم  

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركات الصرافة سعر الدولار فى السوق السوداء سعر الدولار في السوق سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار اخبار الاقتصاد أسعار العملات dollar price dollar

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ ساعة

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ ساعتين

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ ساعتين

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ ساعة و 28 دقيقة

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ ساعة و نصف

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم الاثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 23-3-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 24-3-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 25-3-2021

أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 26-3-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

11:29 م

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان