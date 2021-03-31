Advertisements

4 أبطال سابقين يغيبون عن أمم إفريقيا 2022

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
حسم 23 منتخبًا تأهلهم بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي ستقام في الكاميرون، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2022

مالي وغينيا - بوركينا فاسو ومالاوي - غانا والسودان - جامبيا والجابون - المغرب وموريتانيا – الكاميرون (المستضيف) والرأس الأخضر - مصر وجزر القمر - الجزائر وزيمبابوي - السنغال وغينيا بيساو - تونس وغينيا الاستوائية - كوت ديفوار واثيوبيا – نيجيريا.

ويتبقى مقعد واحد لم يتم حسمه بشكل رسمي، وذلك بعد إلغاء مباراة بنين وسيراليون بسبب بعض الأحداث المثيرة التي حدثت خلال المباراة بين الفريقين على خلفية الإعلان عن وجود إصابات بكورونا في المنتخب البنيني.

وينتظر المنتخبين البنيني والسيراليوني حسم مصير المباراة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يتنافس المنتخبين على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة رقم 12 بالتصفيات.

4 أبطال سابقين يغيبون عن أمم إفريقيا

وفشلت 4 منتخبات سبق لها التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية والتي ستقام في الكاميرون العام المقبل هم:-

1- جمهورية الكونغو الديمقراطية:

فشل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا عامي 1968، 1974، في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية وذلك بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط.

2- جنوب إفريقيا

منتخب جنوب إفريقيا بطل نسخة أمم إفريقيا عام 1996، ووصيف البطولة عام 1998، لن يتواجد في النسخة القادمة من البطولة القارية، حيث احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 10 نقاط خلف غانا والسودان واللذان تأهلا للبطولة.

3- زامبيا

فشل منتخب زامبيا بطل أمم إفريقيا عام 2012 ووصيف البطولة عامي 1974، 1994 في التأهل للنسخة القادمة من البطولة القارية، بعدما جاء بالمركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 7 نقاط.

4- الكونغو

منتخب الكونغو  المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا عام 1972، فشل في الصعود للنسخة المقبلة من البطولة القارية بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط.

أخبار تهمك

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ ساعتين

إيقاف بوفون مباراة واحدة بسبب "سب الذات الإلهية"

منذ أقل من ساعتين

برشلونة ينجح في حسم صفقته الأولى بعقد يمتد لـ 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ ساعة و 28 دقيقة

باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة

منذ أقل من ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 15 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ ساعة و نصف

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

11:29 م

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان