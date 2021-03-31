4 أبطال سابقين يغيبون عن أمم إفريقيا 2022

حسم 23 منتخبًا تأهلهم بشكل رسمي إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 والتي ستقام في الكاميرون، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للبطولة.





المنتخبات المتأهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2022





مالي وغينيا - بوركينا فاسو ومالاوي - غانا والسودان - جامبيا والجابون - المغرب وموريتانيا – الكاميرون (المستضيف) والرأس الأخضر - مصر وجزر القمر - الجزائر وزيمبابوي - السنغال وغينيا بيساو - تونس وغينيا الاستوائية - كوت ديفوار واثيوبيا – نيجيريا.





ويتبقى مقعد واحد لم يتم حسمه بشكل رسمي، وذلك بعد إلغاء مباراة بنين وسيراليون بسبب بعض الأحداث المثيرة التي حدثت خلال المباراة بين الفريقين على خلفية الإعلان عن وجود إصابات بكورونا في المنتخب البنيني.





وينتظر المنتخبين البنيني والسيراليوني حسم مصير المباراة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث يتنافس المنتخبين على بطاقة التأهل الثانية في المجموعة رقم 12 بالتصفيات.





4 أبطال سابقين يغيبون عن أمم إفريقيا





وفشلت 4 منتخبات سبق لها التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية والتي ستقام في الكاميرون العام المقبل هم:-





1- جمهورية الكونغو الديمقراطية:





فشل منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا عامي 1968، 1974، في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية وذلك بعدما احتل المركز الثالث في ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط.





2- جنوب إفريقيا





منتخب جنوب إفريقيا بطل نسخة أمم إفريقيا عام 1996، ووصيف البطولة عام 1998، لن يتواجد في النسخة القادمة من البطولة القارية، حيث احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات برصيد 10 نقاط خلف غانا والسودان واللذان تأهلا للبطولة.





3- زامبيا





فشل منتخب زامبيا بطل أمم إفريقيا عام 2012 ووصيف البطولة عامي 1974، 1994 في التأهل للنسخة القادمة من البطولة القارية، بعدما جاء بالمركز الثالث في مجموعته بالتصفيات برصيد 7 نقاط.





4- الكونغو





منتخب الكونغو المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا عام 1972، فشل في الصعود للنسخة المقبلة من البطولة القارية بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط.



