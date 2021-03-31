فاروق الباز: تلقيت لقاح كورونا.. وإدارة مصv للأزمة أفضل من أمريكا

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، ومدير مركز الاستسعار عن بعد بجامعة بوستن، إن الصحاري لم تأخذ القدر الكافي من العلم الجيولوجي.





وتابع "الباز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أطلق جائزتين لدعم دراسة الصحراء إيمانًا مني بأهمية تلك الثروة".





وأضاف أن جميع الكواكب تشترك في العناصر الكيميائية لذلك من الضروري دراسة الكواكب الأخرى، لافتُا إلى أن بعض الآراء العلمية ترجح أن القمر مصدر من مصادر الثروة المعدنية، منوهًا بأن صخور القمر مرجح أن يكون بها معدن التيتانيوم النفيس.





وعن لقاح كورونا، قال "الباز"، إنه تلقى لقاح كورونا بالأمس في أمريكا، مؤكدًا أن الإدارة المصرية لأزمة كورونا أفضل بكثير من أمريكا.



