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أحمد موسى: ما حدث من وزير الإعلام إهانة لمجلس النواب (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:46 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على عدم حضور وزير الدولة للإعلام لمجلس النواب: "حضرتك متخيل مجلس النواب طالب وزير الإعلام، يُرد ويقول عندي ارتباط سابق".

وتابع "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ما حدث من وزير الدولة للإعلام إهانة لمجلس النواب، متابعًا: "ما ينفعش حد يعمل كده مع البرلمان المصري، هذا الوزير كان رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام في البرلمان قبل أن يكون وزيرًا".

وأضاف الإعلامي: "وزير الدولة لم يحضر للبرلمان لأنه بيقول أنا مرتبط بارتباط سابق.. هتقابل مين!! مين أهم من البرلمان!! دا من غير البرلمان ما يطلبك المفروض تروح".

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