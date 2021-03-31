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نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التدوينات المصغرة "تويتر".

‏وقالت نسرين طافش: "البقاء بصمت هو ما يسمى ببصيرة الحكمة، ومن أجل البقاء بهدوء., على المرء أن يجعل الذهن يستقر ويسكن في الذات".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في بطولة مسلسل«المداح»، وهو من بطولة كلا من: حمادة هلال، ، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت.

والمسلسل سيناريو وحوار «أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري»، وإخراج أحمد سمير فرج.

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نسرين طافش فنانة تويتر

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