شاهد.. تعليق خيري رمضان على أزمة شيكابالا الأخيرة مع الأهلي

قال الإعلامي خيري رمضان، تعليقا على أزمة شيكابالا الأخيرة مع النادي الأهلي، بعد تواجده أثناء مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الزمالك والأهلي في دوري كرة السلة السوبر: " هو كان موجود في المباراة بصفته إيه!"





وقال "رمضان" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "هل هو موجود بصفته عضو مجلس إدارة، هل موجود بصفته لاعب كرة سلة، هل موجود بصفته من الجمهور".



