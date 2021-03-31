Advertisements
شاهد.. تعليق خيري رمضان على أزمة شيكابالا الأخيرة مع الأهلي
الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:52 ص
شيماء حسن
Advertisements
قال الإعلامي خيري رمضان، تعليقا على أزمة شيكابالا الأخيرة مع النادي الأهلي، بعد تواجده أثناء مباراة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الزمالك والأهلي في دوري كرة السلة السوبر: "هو كان موجود في المباراة بصفته إيه!"
وقال "رمضان" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "هل هو موجود بصفته عضو مجلس إدارة، هل موجود بصفته لاعب كرة سلة، هل موجود بصفته من الجمهور".
وأضاف "اتحاد كرة السلة قرر إلغاء المباراة واعتبر الزمالك مهزومًا وغرمه 30 ألف جنيه، والزمالك رفض هذه العقوبة وسيقوم بتقديم تظلم".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements