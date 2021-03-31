متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة ستستقبل 850 ألف من جرعات لقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا، موضحًا أنها أكبر كمية ستصل إلى مصر في رحلة واحدة.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء، أنه باستقبال هذه العبوات سيكون استكملنا استقبال الـ4.5 مليون جرعة من التحالف الدولي للقاحات.



وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء كبار السن وأصحاب الأمراض بالتسجيل للحصول على جرعات لقاح كورونا، إذ أنه إلى الآن هناك أعداد بسيطة من المواطنين سجلوا للحصول على اللقاح، مشددًا على أن وزيرة الصحة تنبه من وجود أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على الجلد والتهابات في العينين.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الجديدة التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم بخصوص شهر رمضان؛ لحماية المواطنين من فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه سيتم السماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد بنفس ضوابط الصلاة العادية، إلا أن هذه الصلاة لا تزيد عن الـ30 دقيقة، كما أنه حذر الاعتكاف في المساجد، وممنوع إقامة صلاة التهجد والمسموح به هي التراويح فقط.



وأوضح أنه سيتم منع موائد الإفطار بشكل كامل بدون النظر إلى مكان إقامتها، مؤكدًا أن هناك سماح باستئناف المباريات الرياضية للناشئين للاستفادة منها دراسيًا، ومنع إقامة الدورات الرياضية الرمضانية سواء في النوادي أو الخيم الرمضانية بصرف النظر عن ما تقدمه، معقبًا: "هذا القرارات بسبب ما تسببت فيه التجمعات في رمضان الماضي في زيادة أعداد الإصابات بكورونا".