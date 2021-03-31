Advertisements

بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها لـ "اللي مالوش كبير"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذاك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وشاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة لها من كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير" الذي تخوض به السباق الرمضاني 2021 وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.

أخبار تهمك

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يقترب من خطف صفقة ميسي في برشلونة

منذ ساعتين

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ ساعة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المريخ السودانى

منذ ساعتين

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يصدم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الفريق في هذه الحالة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بسبب الدينامو.. صدمة قوية للأهلي وموسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

12:31 ص

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان