بهذه الطريقة.. ياسمين عبد العزيز تشوق جمهورها لـ "اللي مالوش كبير"



تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذاك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وشاركت ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة لها من كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير" الذي تخوض به السباق الرمضاني 2021 وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.