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بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أمطار متسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء
بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

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