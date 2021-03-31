بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- أمطار متسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).