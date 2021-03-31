اليوم .. "المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام لانتخاب رئيس الحزب

يعقد حزب المصريين الأحرار، اليوم الأربعاء، مؤتمره العام في دور انعقاده العادي، لإنتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر الحزب.

ويكتمل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء المدعوين + عضو واحد، وفي حالة عدم إكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة ساعة، فإذا لم يكمل النصاب يعتبر الانعقاد صحيحًا بأي عدد من الحضور يزيد عن 25% من عدد الأعضاء المدعوين للحضور، وإذا لم يتحقق شرط الـ 25% يؤجل المؤتمر لمدة ساعة أخري.





ويكون انعقاده صحيح بمن يحضر بشروط حضور أغلبية أعضاء المكتب السياسي والهيئة العليا بنسبة 50% + 1، فإذا لم يتحقق شرط حضور المكتب السياسي والهيئة العليا، تدعي الهيئة العليا للإنعقاد في خلال 3 أشهر لتحل محل المؤتمر العام.





ويشترط في المترشح لرئاسة الحزب من الأعضاء المدعوين للمؤتمر العام للحزب ما يلي: أن يكون منطبق عليه الشروط المنصوص عليها بقانون الأحزاب السياسية والشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي للحزب وهي كالتالي:





1- أن يكون عضوًا تنطبق عليه شروط العضوية طبقًا للنظام الأساسي للحزب.





2- ألا يقل عمره عن 25 سنه.





3- أن تكون مضت علي عضويته بالحزب سنة واحدة علي الأقل وألا يكون فقد أي شرط من شروط العضوية.





4- أن يؤيد ترشحه ما لايقل عن 50% من أعضاء المؤتمر العام، وللجنة التأكد من صحة التوقيعات.



