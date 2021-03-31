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مصطفى محمد يكشف عن معاناته مع الزمالك

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ولاعب جالاتا سراي التركي، عن معاناته في الزمالك كي يحصل على موافقة الإدارة البيضاء على احترافه.

تصريحات مصطفى محمد بشأن معاناته في الزمالك
وأكد مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي، في تصريحات صحفية أن الفترة الأخيرة التي عاشها داخل نادي الزمالك كانت صعبة بالنسبة له وكان يتحمل من أجل جماهير القلعة البيضاء، لكنه وصل إلى طريق مسدود مع مسؤولي اللجنة المؤقتة.

وأوضح مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تحمل ما لا يطيقه بشر في الزمالك، حتى وافق مسؤولوه على رحيله إلى صفوف جالطة سراي التركي.

وتابع مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي، أن مسؤولي النادي التركي يرغبون في التقدم بعرض رسمي إلى إدارة الزمالك من أجل شرائه رسميا خلال الفترة المقبلة، لشراء اللاعب بصفة نهائية.

وأتم مصطفى محمد تصريحاته موضحا أنه يسعى لمواصلة تألقه مع جالطة سراي التركي حتى يكون جديرا بالاستمرار في تجربة الاحتراف الخارجي، والتقدم أكثر في الدوريات الأعلى.

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