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رانيا فريد شوقي توجه رسالة لأحمد وفيق بعد لقائهما في "ولاد ناس"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة الفنان أحمد وفيق.

‬‏وعلقت رانيا فريد شوقي على الصورة قائلة: "‪صديقي الطيب الموهوب أحمد وفيق اشتغلنا أعمال كتير مع بعض من فترة و كان بقالنا سنين ماتقابلناش في عمل وأخيرًا اتقابلنا في مسلسل "ولاد ناس".. عائلة يحيي وإيمان وحياة ووليد".

يذكر أن مسلسل "ولاد ناس"، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبري فواز، أحمد وفيق،، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخي، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازي، وفريد النقراشي، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدني ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

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