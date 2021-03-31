لابورتا في ورطة بسبب قناعات كومان

تحدث تقرير صحفي إسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن ورطة جديدة يواجهها خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، بسبب قناعات كومان بشأن أحد نجوم البارسا.





كومان يضع لابورتا في ورطة

ويواجه خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة صعوبة في تحديد مصير ماتيوس فيرنانديز الذي انضم للنادي في الصيف الماضي، قادمًا من بالميراس البرازيلي.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فيرنانديز بعيد تمامًا عن خطط المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة في الموسم الجاري.





وأوضحت الصحيفة أن كومان لا ينوي الاعتماد على فيرنانديز في الموسم المقبل، بسبب عدم قناعته بمستواه، وهو ما يجبر خوان لابورتا رئيس برشلونة على بيعه.





وتابعت الصحيفة أن مشكلة فيرنانديز تكمن في امتلاكه لعقد ممتد حتى 2025، وبالتالي سيكون التفكير أكثر في إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أمل التألق مستقبلًا، والعودة إلى البارسا.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن برشلونة سيواجه مشكلة أكبر وهي صعوبة إيجاد عروض لاستعارة فرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بعد ابتعاده عن المشاركة مع البارسا.



